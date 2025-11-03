Турция стала сокращать закупку российской нефти из-за санкций США

Вследствие введенных США санкций в отношении ведущих российских нефтегазовых гигантов, таких как «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ», турецкие нефтепереработчики начали сокращать объемы приобретаемой российской нефти. Турецкие предприятия, в том числе Turkiye Petrol Rafineleri (Tupras) и завод Star Rafineri, принадлежащий азербайджанской SOCAR, активизировали поиск альтернативных источников поставок, рассматривая Ирак, Ливию, Саудовскую Аравию и Казахстан в качестве потенциальных партнеров, сообщает «Финам» со ссылкой на Bloomberg.

Еще в сентябре, до официального введения санкций, администрация президента США Дональда Трампа оказывала давление на Турцию, занимающую третье место по объему закупок российской нефти. Источники сообщают, что Анкара решила присоединиться к западным странам в оказании давления на Россию посредством сокращения закупок нефти, однако полный отказ от российского сырья не планируется.

В рамках стратегии диверсификации энергетических ресурсов турецкие НПЗ заинтересованы в первую очередь в сортах нефти, аналогичных российской Urals. Особое внимание уделяется возможности увеличения добычи нефти национальной компанией TPAO в Ливии, которая может стать важным поставщиком наряду с Ираком и Казахстаном.

Несмотря на то, что, по данным отслеживания танкеров, в октябре объем поставок российской нефти в Турцию даже превысил сентябрьский уровень, у покупателей есть время до 21 ноября, чтобы завершить сделки в соответствии с новыми американскими санкциями. При этом пока официальных заявлений от Tupras, SOCAR и турецкого министерства энергетики пока нет.

