Турция планирует ввести штрафы за искусственное завышение цен

Ekonomim: штрафы за завышение цен в Турции могут превысить 31 тыс долларов

По информации газеты Ekonomim, Турция на фоне высокой инфляции обсудит новый законопроект о наказании за искусственное завышение цен. Штрафы могут превысить 31 тыс. долларов, сообщает РИА Новости .

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что тем, кто искусственно завышает цены на товары и услуги, придется платить. Для поставщиков и розничных предприятий будут введены новые штрафы.

«Будет наложен административный штраф в размере от 100 тыс. лир (более 3 тыс. долларов — ред.) до 1 млн лир (более 31 тыс. долларов — ред.) за каждое нарушение», — цитирует Эрдогана издание.

При этом деятельность, которая нарушает рыночное равновесие и создает дефицит, будет облагаться штрафов от 1 до 12 млн лир — это около 373 тыс. долларов.

Годовая инфляция в Турции достигла максимума с ноября 2022 года. В апреле она ускорилась до 69,80%.

Ранее министерство торговли Турции подтвердило полное прекращение товарооборота с Израилем. О решении Анкары прекратить все торговые отношения с Израилем писало агентство Bloomberg.