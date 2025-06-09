Турецкая лира опускалась ниже 2 рублей в понедельник

9 июня турецкая лира в моменте оказалась на уровне ниже 2 рублей. Курс упал до такого значения впервые в истории, сообщает Frankmedia.ru .

Лира стала стоить ниже 2 рублей по состоянию на 10:25 по московскому времени. Курс турецкой валюты достиг минимума в 1,9935 руб.

Уже к 10:48 он выровнялся и составил 2,01 рубля за лиру. Это следует из данных рынка Forex.

Лира переживает кризис с 19 марта. Тогда за день она упала почти на 12%. Это произошло после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Из-за этого турецкий рынок погрузился в хаос, активы стремительно упали.