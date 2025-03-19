Bloomberg: арест соперника Эрдогана погрузил турецкий рынок в хаос

По информации агентства Bloomberg, новость о задержании политического соперника президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Экрема Имамоглу погрузила рынок в хаос. Турецкие активы стремительно падают, сообщает «Финам» .

Доходность 10-летних гособлигаций достигла самого высокого уровня в 2025 году. Курс лиры опустился до самого низкого уровня сразу после новости и задержании Имамоглу. Индекс Borsa Istanbul 100 упал на 6,9%. Это привело к остановке торгов.

«Доходность базового индекса выросла на 97 базисных пунктов — до 29,16%. Лира потеряла 0,4% — до 36,8351», — сообщается в материале.

В Турции 19 марта задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу, представляющего оппозицию, вместе с его сторонниками. В тот же день в стране ограничили доступ к популярным социальным сетям.