Тучи сгущаются: рубль в сентябре ждет обвал

Если в августе курс рубля практически не изменился, то в сентябре тучи над ним начнут сгущаться. Российская валюта может ослабнуть до 85 руб. за доллар, сообщает «Российская газета» .

По словам аналитиков, основной влияющий на курс валюты фактор — геополитика. Август был богат на события, главным из них стал саммит РФ и США на Аляске.

При этом в конце летнего месяца курс рубля был стабилен, но мог незначительно колебаться с 78 до 80 руб. за доллар. Также твердая позиция национальной валюты в августе обоснована сокращением внешнего долга России и закрытыми зарубежными рынки капитала. Между тем высокая ключевая ставка формирует привлекательность рублевых активов.

В сентябре нацвалюта может просесть до 85 руб. за доллар. Это будет связано с возможным расширением антироссийских санкций, отменой обязательной продажи экспортерами валютной выручки. Также на позиции рубля могут повлиять неудачные переговоры по Украине.

Из-за этого в сентябре привлекательность рублевых активов начнет постепенно падать, доллар может усилиться. Курс американской валюты может составить в сентябре 83-87 руб., а к концу года — 88-95 руб.

Ранее правительство РФ обнулило нормативы продажи валютной выручки экспортерами. Этому поспособствовало укрепление курса рубля.