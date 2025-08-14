Правительство РФ обнулило нормативы продажи валютной выручки экспортерами
Правительство России обнулило нормы обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Этому поспособствовало укрепление курса рубля, сообщает пресс-служба кабмина.
Соответствующее постановление было подписано премьер-министром страны Михаилом Мишустиным. Таким образом, размер обязательной продажи валютной выручки был снижен до нуля.
Раньше отечественным экспортерам нужно было переводить на счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты. При этом продавать на внутреннем рынке они могли не менее 90% зачисленной валюты.
Между тем на сайте ЦБ курс доллара был установлен на уровне 79,7653 руб. на 15 августа. Эксперты ожидают, что после саммита РФ и США на Аляске российская валюта может укрепиться еще больше.