ЦУР «Бизнес» Подмосковья обработал 37,6 тыс обращений

Центр управления регионом «Бизнес» в Подмосковье с начала работы принял 37 598 обращений от предпринимателей, из которых 37 436 уже решены. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

По данным ведомства, в работе остаются 162 обращения — ими занимаются профильные специалисты. Большинство запросов касается мер государственной поддержки, создания и ведения бизнеса, а также подбора земельных участков и объектов недвижимости для предпринимательской деятельности.

«Большая часть обращений предпринимателей в ЦУР „Бизнес“ связана с мерами государственной поддержки, вопросами создания и функционирования бизнеса, а также с подбором земельных участков и объектов недвижимости для предпринимательской деятельности. С 2023 года, когда мы запустили этот инструмент решения проблем бизнеса, сюда обратились десятки тысяч раз, в том числе за решением сложных, комплексных вопросов, требовавших привлечения других ведомств», — отметила зампред Екатерина Зиновьева.

Только в 2025 году в ЦУР «Бизнес» Московской области поступило более 10 тыс. обращений по вопросам ведения предпринимательской деятельности. Обратиться в центр можно по телефону горячей линии 0150 или через Инвестиционный портал Подмосковья https://invest.mosreg.ru/. Поддержка предпринимателей в регионе осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.