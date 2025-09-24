ЦРПТ: россияне выпили 2 млрд литров пива за лето

По данным Центра развития перспективных технологий, который маркирует товары «Честным знаком», у россиян этим летом был большой спрос на пиво. Они выпили 2 млрд литров данного напитка за сезон, сообщает SHOT .

Согласно исследованию, россияне чаще закупали пиво в бутылках летом. Они ежемесячно потребляли более 600 млн литров напитка в этой емкости. На разливное приходится около 67 млн литров в месяц.

Доля пива в стекле и банках в России составила более 89%. При этом доля разливного — всего 9–10% от общего объема.

Также выяснилось, что спрос на пиво резко поднимался каждую пятницу. На покупку разливного он увеличивался на 51,5%, бутылочного — на 35,6%.

При этом пиво в бутылках россияне стабильно пили в течение всей недели. Разливное же приобретали ближе к выходным.

