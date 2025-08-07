ЦМАКП: рецессия неизбежна, даже если ЦБ продолжит смягчение политики

Аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) спрогнозировали, что российская экономика может уйти в рецессию уже в 2026 году. На это не сможет повлиять даже смягчение денежно-кредитной политики ЦБ, сообщает газета «Ведомости» .

Эксперты сделали выводы, оценив динамику сводного опережающего индикатора (СОИ), который бы свидетельствовал о риске рецессии. В мае это значение составило 0,1. При этом еще в апреле оно было на уровне 0,07.

Аналитики напомнили, что критическое значение составляет 0,18. То есть пока что оно не достигнуто, но текущая динамика показывает, что в дальнейшем показатель СОИ продолжит расти.

В ЦМАКП отметили, что на это повлияют сжатие сальдо счета текущих операций российского платежного баланса, сохранение высокого уровня ставок, замедление американской экономики и т. д. Эксперты считают, что даже смягчение денежно-кредитной политики ЦБ не сможет исправить ситуацию — значение индикатора все равно преодолеет критический порог, что будет означать наступление рецессии.

Если такой сценарий сбудется, то темпы прироста физического объема ВВП станут отрицательными уже в 2026 году.

Ранее ЦБ РФ спрогнозировал завершение экономического перегрева в III квартале 2025 года. При этом его пик был преодолен в IV квартале 2024 года.