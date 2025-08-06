ЦБ РФ прогнозирует завершение экономического перегрева в III квартале

ЦБ РФ: пик перегрева был преодолен в IV квартале 2024 года

Согласно опубликованному резюме заседания по ключевой ставке Банка России, во втором квартале наблюдалось дальнейшее сокращение положительного разрыва выпуска в российской экономике. Данное явление, часто называемое «перегревом», может полностью нивелироваться уже в третьем квартале, если сохранится текущая динамика экономических показателей, сообщает «Царьград» .

Участники заседания пришли к выводу, что во втором квартале отклонение экономики вверх от курса сбалансированного роста (положительный разрыв выпуска, или перегрев) продолжило уменьшаться. Этому способствовали снижение инфляционного давления, замедление роста внутреннего спроса, признаки снижения напряженности на рынке труда, нормализация загрузки производственных мощностей, модельные оценки разрыва выпуска.

При этом Банк России отметил, что несколько участников дискуссии выразили мнение, что полное устранение положительного разрыва выпуска возможно уже в третьем квартале при сохранении наблюдаемых тенденций.

По информации Центробанка, пик экономического перегрева был зафиксирован в четвертом квартале 2024 года, после чего экономика начала демонстрировать переход в фазу охлаждения.