Цифровизацию аграрного сектора обсудили специалисты Минсельхоза Подмосковья

Цифровизация аграрного сектора — одна из перспективных задач, которая стоит перед отраслью. Внедрение передовых технологий позволит планомерно повышать объемы производства сельскохозяйственной продукции, наращивать экспортный потенциал для достижения национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

На площадке ФГБОУ ВО «РГАУ МСХА им. К. А. Тимирязева» состоялась Международная конференция «Применение искусственного интеллекта и робототехники в сельском хозяйстве», в которой в дистанционном формате приняли участие отраслевые специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Слушатели обсудили возможности и опыт использования технологий ИИ и робототехники в АПК, а также рассмотрели перспективы разработок и действующих проектов, среди которых роботы-дояры, автономные устройства для обработки и анализа состояния почвы, применение ИИ в беспилотных системах и в прогнозировании урожайности, цифровые платформы управления фермами, автоматизированные системы кормления, сенсоры здоровья животных, умные системы управления полями, орошения и удобрения.

Мероприятие было организовано при поддержке Минсельхоза РФ, комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, а также ведущих профильных союзов и ассоциаций. Компании, работающие в сфере ИИ и робототехники для сельского хозяйства, представили экспозицию разработок и технологий. Конференция прошла в преддверии международной выставки-форума «AGROBRICS+», которая состоится с 28 по 30 апреля на площадке ЦВК «Экспоцентр» в Москве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель „цифры“ — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.