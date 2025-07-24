В августе продукты в России подорожают по двум основным причинам. Во-первых, из-за неурожая овощей и фруктов в некоторых регионах, где ударили заморозки и наблюдается засуха. Во-вторых, всё процессы, требующие обработки (расфасовки, работы в цехах) увеличатся в цене из-за роста тарифов ЖКХ, сообщил РИАМО руководитель оперативного штаба Независимого профсоюза «Новый Труд» Алексей Неживой.

По его мнению, инфляционная спираль, хотя и не сильно, но будет раскручивается.

«Молоко прибавит в цене, так как его нужно производить, хранить, упаковывать — всё это требует электричества, а тарифы на свет и воду выросли. С курятиной та же история — птицефабрики работают на автоматизации, а она завязана на электричестве. Нет дешёвой энергии — нет и дешёвого мяса», — констатирует Неживой.

По мнению ряда экспертов, также возможны проблемы с урожаем. К этому следует добавить сложности с поставками из-за границы.

«Раньше многие продовольственное товары завозили дешевле из Азербайджана и Турции, но теперь эти каналы дают сбой. Плюс санкции — ввозить стало сложнее, а значит, придётся больше рассчитывать на своё производство. А оно, в свою очередь, зависит от коммунальных тарифов, которые только растут. Вот и получается, что цены поползут вверх со всех сторон», — резюмирует Неживой.