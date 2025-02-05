Цены на пластиковые окна взлетят в России на 20% после ударов ВСУ

В РФ могут резко увеличиться цены на пластиковые окна, трубы, ряд иных изделий из ПВХ. Стоимость вырастет на 20%, поскольку украинские военные ударили беспилотниками по предприятию в Нижегородской области, сообщает Baza .

Несколько дней назад изготовители пластиковых окон и профилей уведомили партнеров и покупателей о том, что стоимость товаров вырастет на 10-20%. Из документов следует, что цены вырастут из-за ударов беспилотников ВСУ по заводу СИБУР, а также «дестабилизированной ситуации с поставками ПВХ». Цены начнут увеличиваться уже в течение нескольких дней.

По словам источника, после удара по заводу «СИБУР-Кстово» стоимость повысили и два иных предприятия — АО «Саянскхимпласт» и Стерлитамакский завод пластиковых конструкций. До этого суспензия ПВХ стоила на уровне 98-99 рублей за килограмм. Однако сейчас ее цена выросла на 15-20%.

По информации Росстата, средняя стоимость установки пластиковых окон на 1 квадратный метр в декабре 2024 года была 16,9 тыс. рублей для жителей всех регионов России, а в Центральном федеральном округе — 19,5 тыс. После повышения стоимости суммы могут вырасти с 19,5 тыс. до 20,3 тыс. по РФ и до 23,4 тыс. по ЦФО.

29 января пожар произошел на нижегородском предприятии «Сибур-Кстово» из-за обломков беспилотника.