Цены на нефть упали из-за эскалации в отношениях США и Китая

Нефть продолжает дешеветь в понедельник. Это связано с эскалацией напряженности в американо-китайских отношениях, сообщает «Интерфакс» .

Декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures упали на 0,47 доллара (0,77%), до 60,82 доллара за баррель. Это произошло к 14:20 по московскому времени.

Ноябрьске фьючерсы на WTI стали стоить на бирже NYMEX 57,05 доллара за баррель. Снижение составило 0,49 доллара (0,85%).

При этом еще в пятницу контракты на Brent подорожали на 0,38%, на WTI — на 0,14%. Однако в целом цены на нефть обеих марок упали более чем на 2% по итогам прошедшей недели.

Снижение цен связывают с опасениями инвесторов относительно устойчивости спроса на нефть из-за эскалации в торговых отношениях США и Китая. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет с Пекином торговую войну.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.