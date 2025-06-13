Цены на нефть продолжают расти на фоне конфликта Израиля и Ирана

Впервые с конца января фьючерс на нефть марки Brent с августовской поставкой 2025 года превысил отметку в 78 долларов за баррель на ICE в Лондоне. Торги показали резкий скачок цены — на 11,6% до 78,5 за баррель по состоянию на 05:30 по московскому времени, и цена, вероятно, продолжит расти, пишет РИА Новости .

После того, как цена на нефть резко увеличилась, ситуация начала меняться через 25 минут. Рост замедлился, и Brent торговался уже по 77,36 доллара, что все равно означало увеличение на 9,98% от предыдущих показателей.

Параллельно июльский фьючерс WTI 2025 года показывал еще более ощутимую динамику, поднявшись на 13,5% до 76,76 доллара за баррель.

Цены на нефть начали расти после того, как Израиль заявил о намерении продолжить военные действия, направленные на подрыв ядерного потенциала Ирана. По его словам, основная задача операции — остановить развитие ядерной программы этой страны.