Цены на мандарины в России снова вырастут в декабре 2024 года

В декабре 2024 года ожидается очередное повышение цены на мандарины в России, это связано с перебоями в логистике стран-поставщиков через Европу, сообщает Mash .

В Россию мандарины активно везут из Турции и Ирана. Цитрусовые из этих двух стран самые вкусные и сочные. Также поставки мандаринов налажены из Грузии, Китая, Абхазии, Египта и Марокко. Из-за того, что поставщики фруктов в этом году решили ввозить продукцию в Россию через Европу, случились сбои в поставках, а это напрямую влияет на цену.

Так, в 2023 году при оптовой закупке килограмм мандаринов стоил от 60 до 90 рублей, но в этом году стоимость увеличилась до 100–150 рублей. В предновогодний месяц, по прогнозам аналитиков, в магазинах цены на цитрусовые вырастут минимум на 50 рублей.

В настоящий момент иранские мандарины можно купить минимум за 170 рублей за килограмм, а марокканские — минимум за 250 рублей за килограмм.

Ранее сообщалось, что в декабре 2024 года не предвидится дефицита мандаринов в России. При снижении цитрусовых из Турции Россия начнет закупку у иных стран и восстановит баланс на рынке.