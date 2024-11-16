Россия заменит мандарины из Турции цитрусовыми из других стран в случае дефицита

«Руспродсоюз»: дефицита мандаринов на Новый год в РФ не ожидается

Дефицита мандаринов в РФ на Новый год не ожидается. Если снизится объем поставок цитрусовых из Турции, Россия будет закупать их у иных государств, рассказал ТАСС заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

Анкара — ключевой поставщик мандаринов в Москву. Она экспортирует 50% этого продукта.

С января по июнь 2024 года Турция продала России мандаринов на 207,6 тыс. тонн. Это на 3% больше, чем в 2023 году.

Однако с ноября 2024 года в Россию начали завозить мандарины из КНР, ЮАР и иных государств. На их цену влияет курс доллара, цена перевозки и наценка организаций. Из-за этого в РФ стоимость мандаринов за неделю выросла на 4,9% и равна около 92 рублей за один килограмм. За год стоимость увеличилась на 12,9%.

Ранее в России обнаружился дефицит пальмового масла. Экономист Дмитрий Прокофьев считает, что это происходит из-за неблагоприятных погодных условий.