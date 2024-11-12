Кризис пальмового масла: озвучены причины дефицита данного продукта в России

Экономист Дмитрий Прокофьев заявил, что недостаток в России пальмового масла связан с неблагоприятными погодными условиями и ростом спроса на него в странах с развивающейся экономикой, сообщает АБН24 .

«Что касается прогнозов, то нормализация рынка может занять время. На это будут влиять как восстановление производства пальмового масла, так и адаптация других стран-производителей к растущему спросу на альтернативные масла», — сказал эксперт.

По его словам, на поставки влияют изменения в политике экспорта стран-производителей пальмового масла — Индонезии и Малайзии. Спрос на продукт растет за счет популярности здорового питания и веганства.

Стоимость будет увеличиваться, если на сельское хозяйство продолжат влиять изменения климата, а также программы по защите внутреннего рынка и экополитики, например, введение экспортных пошлин, добавил Прокофьев.