Цены на картофель в РФ могут обрушиться ниже 30 рублей за кг при хорошей погоде

По информации Росстата, за год картофель стал дороже в 2,8 раза. Однако его цена может резко снизиться, сообщает « Коммерсант ».

Согласно данным Росстата, в 2024 году в РФ собрали 17,83 млн тонн картофеля в хозяйствах разных категорий. Это на 11,9% ниже, чем в 2023 году (20,241 млн тонн).

Урожай уменьшился по нескольким причинам. В первую очередь, было посажено меньше картофеля — на 34 тыс. га в организованном секторе. Это произошло из-за уменьшения стоимости продукта в прошлый период.

Еще были плохие погодные условия. Так, в Брянской области, которая считается «самой картофельной» в России, произошел неурожай. Однако за счет импорта продукции из других стран дефицита в магазинах России не образовалось.

Тем не менее, в мае картофель в среднем стоил 85 рублей за кг. За год он подорожал практически в 3 раза. Государственное регулирование стоимости в РФ, как в Белоруссии, власти вводить не собираются.

Несмотря на это, возможно и снижение цены продукта. Если погода будет благоприятной, то стоимость может упасть меньше прошлогоднего минимума — 30 рублей за кг Это спровоцирует новый цикл — уменьшение площадей.

Ранее в Белоруссии произошел дефицит картофеля. По словам президента страны Александра Лукашенко, это было сделано искусственно и по внутриполитическим причинам.