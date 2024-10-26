Цены на импортные товары на маркетплейсах вырастут из-за нового налога

На данный момент товары из-за рубежа, продающиеся на маркетплейсах, не облагаются налогом. Однако власти планируют это изменить. Минфин предложил собирать НДС «прямо с нуля». Так, торговые площадки сами должны будут взимать налог и перечислять его в ФНС.

Доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова Николай Перепелкин отметил, что новый налог приведет к росту цен на импортные товары, которые продаются в интернет-магазинах. Продавцам придется включать налог в конечную стоимость продукции.

По словам эксперта, предприниматели не могут брать на себя дополнительные расходы, которые покрывали бы возникшие налоговые и пошлинные выплаты. При этом Минфин готов обсудить с бизнесом размер ставки налога, а это может смягчить влияние на цены.

Как отметил эксперт, существует риск того, что отдельные нечестные продавцы будут повышать стоимость товаров независимо от места поступления. Однако современный рынок с его прозрачным ценообразованием «поставит их на место».

Ранее стало известно, что продажи товаров для квадроберов на Wildberries в деньгах выросли на 4700%. Рост обусловлен эффектом низкой базы прошлого года, когда спрос был точечным.