Цены на импортные товары на маркетплейсах вырастут из-за нового налога
Эксперты предрекли подорожание импортных товаров на маркетплейсах из-за нового налога, который предлагается ввести в РФ, сообщает «Прайм».
На данный момент товары из-за рубежа, продающиеся на маркетплейсах, не облагаются налогом. Однако власти планируют это изменить. Минфин предложил собирать НДС «прямо с нуля». Так, торговые площадки сами должны будут взимать налог и перечислять его в ФНС.
Доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова Николай Перепелкин отметил, что новый налог приведет к росту цен на импортные товары, которые продаются в интернет-магазинах. Продавцам придется включать налог в конечную стоимость продукции.
По словам эксперта, предприниматели не могут брать на себя дополнительные расходы, которые покрывали бы возникшие налоговые и пошлинные выплаты. При этом Минфин готов обсудить с бизнесом размер ставки налога, а это может смягчить влияние на цены.
Как отметил эксперт, существует риск того, что отдельные нечестные продавцы будут повышать стоимость товаров независимо от места поступления. Однако современный рынок с его прозрачным ценообразованием «поставит их на место».
Ранее стало известно, что продажи товаров для квадроберов на Wildberries в деньгах выросли на 4700%. Рост обусловлен эффектом низкой базы прошлого года, когда спрос был точечным.