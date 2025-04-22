Цены на гаджеты в России снизились на 10-20%

В РФ в первой половине весны по сравнению с зимним периодом 2025 года на 10–20% снизились цены на гаджеты, пишут « Известия ».

Отмечается, что тренд начался еще в начале года, а в марте–апреле он продолжился.

Как пишет издание, самое большое сокращение стоимости зафиксировано на ноутбуки — до 20%. Кроме того, снизились цены на наушники, смартфоны и другие товары.

По словам экспертов, это произошло на фоне укрепления рубля, ожиданий товаров по новой цене и очистки складов от приобретенной ранее техники.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сообщал, что техника компании Apple в РФ резко подешевеет, если она возобновит официальные поставки.

За три года, пока Apple официально отсутствовала на отечественном рынке, доля компании в сегменте смартфонов в штучном выражении, по информации MRG, снизилась с 17,5% до 4,8%.