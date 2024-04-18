Цены на энергоносители позволили американской экономике развиваться лучше европейских
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Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отметила, что Международный валютный фонд считает стоимость на энергоносители одним из факторов, позволивших экономике Америки превзойти страны Европы, сообщает ТАСС.
«Вы задаете очень интересный вопрос, почему в США дела идут лучше, чем в Европе. Если посмотреть на США, то есть три фактора, которые выделяют американскую экономику».
Кристалина Георгиева
Директор-распорядитель МВФ
Гергиева выделила насколько факторов, выделяющих американскую экономику. США обладают «силой инноваций». Они с легкостью становятся бизнесом.
Помимо этого, Америка использует преимущества изобилия рабочей силы, которая прибывает через границу. США получают выгоду от более благоприятных условий с точки зрения цен на энергоносители.