Цены на энергетический уголь в Азии увеличиваются из-за аномалий погоды

В Азии выросли цены и спрос на энергетический уголь. Это связано с аномальной жарой и перебоями в поставках из Австралии и Индонезии, сообщает «Коммерсант» .

На рынке энергетического угля в Азии наблюдается снижение предложения, тогда как спрос увеличился после устойчивого роста цен на сырье. Большие объемы энергоресурса импортировали Япония, Южная Корея и Тайвань.

В начале августа уголь калорийностью 5500–6000 ккал на азиатских рынках подорожал до 73,6–112,6 доллара. За неделю цена повысилась на 0,5–1,7%. При этом российский уголь в портах Дальнего Востока подорожал на 6,1%, до 66,4 доллара за тонну.

Эксперты ожидают, что котировки продолжат расти в ближайшую неделю, если погодные условия не вернутся в норму. Энергетический уголь может подорожать еще на 3-5%.

При этом российские угольщики увеличивают поставки энергоресурса в Азию. Например, в июле объем импорта отечественного угля Южной Кореей увеличился более чем в два раза.

Ранее стало известно, что объемы нереализованного угля в РФ достигли 100 млн тонн. Шахты вынуждены массово прекращать работу.