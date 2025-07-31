Шахты массово закрывают: объемы нереализованного угля в РФ достигли 100 млн тонн
Председатель независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук рассказал, что к середине 2025 года объемы нереализованного российского угля достигли порядка 100 миллионов тонн. По его словам, данное обстоятельство оказывает существенное негативное влияние на добычу породы, сообщает Постньюс.
Мохначук пояснил, что продолжительное хранение угля при высоких температурах увеличивает вероятность самовозгорания. В связи с этим, шахты, используемые в качестве хранилищ, вынуждены массово приостанавливать свою деятельность.
По мнению специалистов, совокупные убытки угольной отрасли в 2025 году могут составить более 250 миллиардов рублей. Мохначук полагает, что ключевым фактором, спровоцировавшим сложившуюся ситуацию, является поведение собственников предприятий.
«Государство готово помогать, если компании показывают отчетность, но у нас собственники слишком крупные и слишком хитромудрые», — подчеркнул он.
На данный момент в России уже признана банкротом 51 шахта. В критическом положении находится и один из лидеров отрасли — компания «Северный Кузбасс». Только за июнь предприятие провело сокращение штата более чем на 900 сотрудников.