Шахты массово закрывают: объемы нереализованного угля в РФ достигли 100 млн тонн

Председатель независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук рассказал, что к середине 2025 года объемы нереализованного российского угля достигли порядка 100 миллионов тонн. По его словам, данное обстоятельство оказывает существенное негативное влияние на добычу породы, сообщает Постньюс .

Мохначук пояснил, что продолжительное хранение угля при высоких температурах увеличивает вероятность самовозгорания. В связи с этим, шахты, используемые в качестве хранилищ, вынуждены массово приостанавливать свою деятельность.

По мнению специалистов, совокупные убытки угольной отрасли в 2025 году могут составить более 250 миллиардов рублей. Мохначук полагает, что ключевым фактором, спровоцировавшим сложившуюся ситуацию, является поведение собственников предприятий.

«Государство готово помогать, если компании показывают отчетность, но у нас собственники слишком крупные и слишком хитромудрые», — подчеркнул он.

На данный момент в России уже признана банкротом 51 шахта. В критическом положении находится и один из лидеров отрасли — компания «Северный Кузбасс». Только за июнь предприятие провело сокращение штата более чем на 900 сотрудников.