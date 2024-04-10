Центробанк России предложил увеличить страховку по долгосрочным вкладам

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания по итогам работы регулятора в 2023 году предложила повысить страховку по долгосрочным вкладам до 2 млн рублей, пишет РИА Новости .

«Мы предлагаем вам обсудить и дополнительные стимулы. По рублевым вкладам от трех лет, то есть по более длинным вкладам, а также по безотзывным сберегательным сертификатам снизить взносы банков в систему страхования, чтобы они могли по ним предлагать более выгодные условия», – заявила Набиуллина.

В настоящее время страховка по долгосрочным вкладам от трех лет составляет 1,4 млн рублей.

Если же вклад оформлен по долгосрочным безотзывным сертификатам, то страховку предлагают повысить до 2,8 млн рублей.

Ранее Набиуллина рассказала, при каких условиях в России начнет снижаться ключевая ставка Центробанка России. По ее словам, это зависит от текущей скорости инфляции.