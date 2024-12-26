Центробанк возобновит покупку валюты на внутреннем рынке в январе

С 9 января 2025 года Центробанк РФ снова начнет покупать и продавать иностранную валюту на внутреннем рынке. Об этом сообщает пресс-служба Банка России .

Регулярные операции в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке приостановили 28 ноября 2024 года. Их возобновят 9 января 2025 года.

Информацию о ежедневном объеме операций в первые шесть месяцев 2025 года будут определять исходя из анонсируемых Минфином РФ объемов покупки или продажи валюты.

Ранее сообщалось, что один из самых крупных банков в Италии Intesa Sanpaolo больше не будет принимать платежи в евро из финучреждений России.