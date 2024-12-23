Один из самых крупных банков Италии перестанет принимать платежи в евро из РФ

Один из самых крупных банков в Италии Intesa Sanpaolo больше не будет принимать платежи в евро из финансовых учреждений РФ. Ограничения для российской дочерней компании заработают с 15 января 2025 года, сообщает « Коммерсант » со ссылкой на материал «Ведомостей».

Представители Intesa Sanpaolo сообщили клиентам и контрагентам о том, что перестанут принимать платежи в евро из РФ. Запрет коснется как счетов в этом банке, так и в дочерних компаниях, а также других финансовых учреждениях Италии.

Управляющий партнер юридической фирмы O2 Consulting Ольга Сорокина сообщила, что ограничение коснется корпоративных клиентов из РФ — в основном из сферы услуг, а также промышленного производства. Они сотрудничали с дочерней компанией Intesa Sanpaolo, чтобы переводить евро вне Италии.

Ранее издание Reuters сообщало, что в РФ нашли способ транспортировать миллиарды иностранной валюты. С 24 февраля 2022 года до августа 2024 года государство «ввезло» примерно 2,3 млрд долларов и евро наличными.