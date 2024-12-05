Центробанк уточнил прогнозы по чистой прибыли банков за 2024 год

Центробанк РФ скорректировал прогноз по чистой прибыли банков на текущий год, снизив его до 3,5–3,8 трлн рублей с предыдущего диапазона 3,3–3,8 трлн рублей, сообщает пресс-служба регулятора.

«С учетом низких отчислений в резервы и устойчивой маржи банки по итогам 2024 года могут заработать 3,5-3,8 трлн рублей, не включая прочий совокупный убыток», — говорится в материале ЦБ «О развитии банковского сектора».

Банк России считает, что в следующем году прибыль отрасли может быть меньше, чем в 2023–2024 годах. Это связано с увеличением кредитных рисков и уменьшением разницы между доходами и расходами.

В то же время регулятор оставил без изменений прогноз прибыли сектора на 2025 год, который составляет от 2,7 до 3,2 трлн рублей.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что смягчение денежно-кредитной политики может быть воспринято как уступка инфляционным процессам.