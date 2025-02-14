Центробанк: текущее инфляционное давление остается высоким

В настоящее время инфляционное давление остается на высоком уровне. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности увеличения предложения товаров и услуг, сообщается на сайте Банка России.

«Вместе с тем более выраженным стало охлаждение кредитной активности, растет склонность населения к сбережению», — говорится в сообщении регулятора.

По оценке Центробанка, ужесточение денежно-кредитных условий создает необходимые предпосылки для возобновления процесса снижения инфляции и возвращения ее к целевому уровню в 2026 году.

В пятницу на заседании совета директоров регулятор принял решение о сохранении ключевой ставки в 21%. В последний раз ключевая ставка претерпела изменение в октябре прошлого года, когда возросла с 19% до 21%.