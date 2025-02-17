Центробанк составил портрет жертвы кибермошенников в России

Специалисты Банка России проанализировали, кто чаще всего попадается на уловки мошенников, и составили портрет таких людей. Оказалось, что каждый десятый житель России, который общался со злоумышленниками, потерял свои деньги, сообщает Центробанк в своем Telegram-канале .

Наиболее частой мишенью для мошенников становятся женщины в возрасте от 25 до 44 лет. Обычно они имеют среднее образование и располагают средним уровнем дохода. Пенсионеры также подвергаются атакам мошенников, хотя количество пострадавших среди них увеличилось лишь незначительно.

Исследования показали тревожную статистику: каждый третий респондент (34%) столкнулся с цифровым мошенничеством за прошедший год. К сожалению, почти каждый десятый из них (9%) потерял свои сбережения.

Преступники используют различные схемы хищения средств. Основным инструментом злоумышленников остаются телефонные звонки и SMS-сообщения, включая общение через популярные мессенджеры. Вторым по распространенности способом является несанкционированный доступ к личным кабинетам на портале государственных услуг.

В последнее время жертвы финансовых махинаций стали активнее сообщать о случаях обмана. Статистика показывает, что каждый третий пострадавший подает заявление в правоохранительные органы, а более 40% граждан пытаются решить проблему через банковские учреждения.

Анализ финансовых потерь говорит о том, что основная масса людей лишается сумм до 20 тысяч рублей. Однако особую обеспокоенность вызывает увеличение количества крупных хищений — от 100 до 500 тысяч рублей. Примечательно, что большая часть пострадавших (70%) теряет собственные накопления, тогда как 15% становятся жертвами мошенников, используя кредитные средства.

Специалисты рекомендуют россиянам не терять бдительность, даже если они якобы говорят с сотрудниками банков, представителями правоохранительных органов или с сотрудниками служб безопасности. При поступлении таких звонков лучшим выходом станет прервать диалог и связаться с той или иной службой по официальным контактам, чтобы уточнить информацию.