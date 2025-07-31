Центробанк снизил курс доллара на 1 августа

Банк России опубликовал официальный прогноз на 1 августа 2025 года, согласно которому американский доллар ослабнет по отношению к российской валюте сразу на 1,5 рубля.

Если 31 июля 2025 года американский доллар равен 81,8347 рубля, то 1 августа его стоимость будет составлять 80,3163 рубля. Таким образом, всего за сутки доллар ослабнет на 1,5184 рубля.

Евро также ослабнет по отношению к рублю. Вместо 94,9514 рубля евро 1 августа будет стоить 91,8751 рубля. Европейская валюта за сутки потеряет в цене 3,0763 рубля.

Меньше всего за сутки в цене потеряет китайский юань. Его курс по отношению к отечественной валюте ослабнет на 0,2755 рубля и будет равен 11,0928 рубля.

Ранее старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев рассказал, почему на этой неделе доллар терял в цене по отношению к рублю. Одной из причин является смягчение монетарной политики со стороны ЦБ.