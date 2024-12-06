Центробанк России понизил официальный курс доллара на выходные и понедельник

сегодня в 18:11

Банк России уменьшил официальный курс доллара на выходные и понедельник. Американская валюта подешевела на четыре рубля, сообщается на сайте ЦБ РФ .

В пятницу 6 декабря официальный курс доллара составляет 103,3 рублей. С субботы американская валюта будет стоить на четыре рубля дешевле — 99,4.

Курс евро снизился на почти три с половиной рубля. 6 декабря европейская валюта стоит 109,7 рублей. 7 декабря она подешевеет до 106,3 рублей.

Утром 6 декабря курс доллара на межбанковском валютном рынке падал до 98 рублей.