Центробанк России понизил официальный курс доллара на выходные и понедельник
Центробанк РФ: доллар подешевел до 99,4 рублей
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Банк России уменьшил официальный курс доллара на выходные и понедельник. Американская валюта подешевела на четыре рубля, сообщается на сайте ЦБ РФ.
В пятницу 6 декабря официальный курс доллара составляет 103,3 рублей. С субботы американская валюта будет стоить на четыре рубля дешевле — 99,4.
Курс евро снизился на почти три с половиной рубля. 6 декабря европейская валюта стоит 109,7 рублей. 7 декабря она подешевеет до 106,3 рублей.
Утром 6 декабря курс доллара на межбанковском валютном рынке падал до 98 рублей.