Курс доллара опустился до 98 руб

Курс доллара на межбанковском валютном рынке опустился ниже 99 рублей после 11:30 по московскому времени. Официальный курс Центробанка РФ на 6 декабря составляет 103,3837 рубля за доллар.

Утром доллар на международном рынке Forex также уже опускался ниже 100 рублей. Фьючерс на доллар (Si) с исполнением в декабре стоил 101 100 руб., что соответствует курсу 101,1 рубля за доллар.

Банк России установил следующие официальные курсы валют на 6 декабря: 14,1399 рубля за китайский юань, 103,3837 рубля за доллар и 109,7802 рубля за евро.

Министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что недавнее резкое падения рубля вызвано введением американских санкций против Газпромбанка. Несмотря на это, ситуация с курсом российской нацвалюты стабилизируется в ближайшее время, уверен глава Минфина.