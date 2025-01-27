Центробанк РФ зафиксировал замедление роста деловой активности

По итогам опроса почти 15 тыс. нефинансовых предприятий в Центробанке России заметили постепенное снижение роста деловой активности к концу 2024 года. Об этом сообщает « Коммерсант ».

Опрос проводился с 1 по 20 января 2025 года. В нем участвовали 14,8 тыс. нефинансовых предприятий.

Уменьшение краткосрочных ожиданий компаний до минимума с июня 2020 года связано со снижением ожиданий добывающих предприятий из-за усиления санкций. Наиболее высокими они были в аграрно-промышленном комплексе и обрабатывающих производствах. Однако, согласно январским опросам, оценки компаниями состояния дел в обработке в первый раз за долгое время ушли в минус на фоне рухнувших продаж.

Ценовые ожидания компаний не поменялись. Они по-прежнему находятся на сверхвысоких уровнях.

Обеспеченность кадров в четвертом квартале 2024 года была на минимуме за всю историю наблюдений. Она по-прежнему является главным препятствием для роста.

Рост инвестиционной активности компаний в четвертом квартале 2024 года стал идти более медленно по сравнению с третьим. Однако, скорее всего, рост инвестиций удастся сохранить в первом квартале 2025 года.