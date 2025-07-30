Центробанк РФ снова опустил официальный курс доллара ниже 82 рублей

Центральный банк России снова опустил официальный курс доллара ниже 82 рублей. 29 июля он вырос на 2,6 рубля и превысил отметку 82, но начал снижаться, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Уже 31 июля доллар снова подешевеет. 30 июля американская валюта официально стоит 82,2 рубля, а на следующий день ее курс понизится до 81,8.

Юань подешевеет 31 июля до 11,3. Курс евро опустится до 94,9 рубля.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, что заявления президента США Дональда Трампа формируют геополитическую неопределенность. Вероятный диапазон колебаний курса — от 79 до 85 рублей. Возможны кратковременные скачки до 86-89 рублей.