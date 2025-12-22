сегодня в 19:49

Центробанк РФ снизил курс доллара до 79,31 рублей на вторник

Банк России обновил официальные курсы иностранных валют на вторник, 23 декабря, следует из данных на сайте регулятора.

Официальный курс доллара был снижен до 79,3146 руб. Днем ранее он был на уровне 80,7220 рублей.

Европейская валюта подешевела с 94,5120 рублей до 92,8621 руб. (-1,6499 руб.).

Китайский юань стал стоить 11,2308 руб. Днем ранее он был 11,4463 руб.

Евро вернется к трехзначным показателям уже очень скоро. О прогнозах курса европейской валюты к рублю в следующем году читайте в материале РИАМО.

