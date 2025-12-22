104 или 140 рублей — каким будет курс евро в 2026 году

Евро вернется к трехзначным показателям уже очень скоро. О прогнозах курса европейской валюты к рублю в следующем году читайте в материале РИАМО.

Евро в 2026 году: «элитарный актив», а не средство расчетов

Фото - © Медиасток.рф

К 2026 году единая европейская валюта окончательно закрепит за собой статус «элитарного актива» для сохранения капитала, а не средства оперативных расчетов, считает директор департамента торговых операций ГК «ГБИГ Холдингс» Дмитрий Царьков.

«Мы увидим, как евро будет медленно, но верно дрейфовать вверх по отношению к рублю, подгоняемый ветрами структурной инфляции и сложностями в логистике импорта», — говорит эксперт.

По его мнению, экономика Еврозоны к 2026 году продолжит балансировать между стагнацией и попытками «зеленой» трансформации. Для рубля это означает отсутствие внешней поддержки — европейский спрос на российское сырье останется в прошлом, а значит, приток евроликвидности на отечественный рынок будет минимальным. Дефицит валюты «недружественных» стран станет новой нормальностью, превращая каждый евро на счету в актив с повышенной премией за риск и редкость, отмечает Царьков.

Не стоит забывать и о разнице процентных ставок, обращает внимание эксперт. Если ЕЦБ к 2026 году перейдет к циклу смягчения, пытаясь оживить немецкую промышленность, это может ослабить евро глобально. Однако в паре с рублем решающим фактором останется внутренняя российская инфляция и бюджетные расходы.

Курс евро в 2026 году будет брать новые высоты

Фото - © Яна Королёва / Фотобанк Лори

«Мы будем наблюдать плавное обесценивание национальной валюты, где курс евро станет, скорее, зеркалом покупательной способности рубля, отражая накопленный за предыдущие годы инфляционный дифференциал», — считает Царьков.

По его мнению, психологически курс евро в 2026 году будет тестировать новые горизонты устойчивости. Волатильность, присущая тонкому рынку, будет сменяться периодами затишья, но общий тренд останется восходящим. Евро превратится в «тихую гавань» для тех, кто по старой памяти верит в надежность европейских институтов, несмотря на геополитический шторм. Это будет валюта для долгосрочного удержания, своеобразный финансовый антиквариат в портфеле.

«Резюмируя, к 2026 году мы вряд ли увидим взрывной, параболический рост, если не случится „черных лебедей“. Скорее, это будет изматывающий, ползучий рост, съедающий накопления в рублях. Диапазон, к которому стоит готовиться, лежит выше текущих максимумов, закрепляя новую реальность, где трехзначные цифры на табло обменников перестанут вызывать шок, став привычным фоном деловой жизни. В качестве ориентира можем взять отметку в 140 рублей за евро», — спрогнозировал директор департамента торговых операций ГК «ГБИГ Холдингс».

Курс евро укрепится в районе 104-106 рублей

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Важнейшим фактором, обеспечившим укрепление курса евро в 2025 году, выступила жесткая денежно-кредитная политика Банка России, уверен ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин. Из-за высокой ключевой ставки реальная доходность (за вычетом инфляции) была значительно выше, чем в предыдущие периоды, что повысило инвестиционную привлекательность рублевых активов, особенно с фиксированным доходом.

Также поддержку рублю оказывали стабильные объемы экспорта и снижение импорта в годовом выражении, что сдерживало спрос на валюту. При этом Банк России продолжал продажи валюты в рамках бюджетного правила, добавляет эксперт.

По его словам, в 2026 году ожидается снижение ключевой ставки до 13-15%, что приведет к падению реальных доходностей и увеличению импорта, в том числе за счет кредитного спроса. Совокупно эти факторы усилят давление на рубль.

«Мы ожидаем снижения объемов экспорта из-за слабых цен на нефть марки BRENT и расширения спредов для нефти марки URALS. При этом в 2026 году почти вдвое сократится объем продаж валюты со стороны ЦБ, что прекратит поддержку рубля. Исходя из этих факторов, мы прогнозируем постепенное укрепление евро до 104-106 рублей к концу 2026 года», — рассказывает Бредихин.

Курс евро к рублю будет довольно волатильным в течение 2026 года, считает зампредправления, начальник казначейства СДМ-Банка Эдуард Лушин. Слишком много факторов для построения прогнозов и слишком высока вероятность влияния этих факторов в абсолютно разных направлениях движения валютных пар, отмечает эксперт.

«Доля расчетов в евро будет снижаться в пользу альтернативных валют, в том числе цифровых», — считает банкир.