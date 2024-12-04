Центробанк продлевает послабления для страхового рынка, которые заканчивают свое действие 31 декабря 2024 года. Мера направлена на поддержку страховщиков в условиях санкций и складывающейся экономической обстановки, сообщается на сайте регулятора.

Так, продлят право не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию. В том числе это касается сведений о руководстве, структуре и составе акционеров.

Также продлят право страховщиков не раскрывать чувствительную к санкционным рискам информацию при публикации бухгалтерской отчетности. Помимо этого, страховщики могут не раскрывать данные о передаче страхового портфеля и сведения из реестра страховых агентов и брокеров.

Продлевается и неприменение требований по обязательной передаче АО РНПК в перестрахование рисков по основным договорам страхования и применение перечня офшорных зон при оценке лиц, имеющих право распоряжаться акциями страховых организаций.

Все эти меры планируют временно продлить до 31 декабря 2025 года.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что экономический рост при высокой инфляции может быть неустойчивым. Она отметила необходимость снижения инфляции.