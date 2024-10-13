Центробанк предлагает россиянам к покупке широкий выбор инвестмонет

Одним из самых доступных способов инвестиций в золото, наряду с покупкой слитков, является приобретение монет, сообщает «Коммерсант» .

Монеты подразделяются на два вида — инвестиционные и памятные.

Для инвестцелей оптимальнее выбрать первые, потому что на стоимость последних влияет именно их коллекционная ценность, в этом случает сложнее прогнозировать доход. А цена инвестмонеты приближена к стоимости металла, из которого она сделана.

Выпуском таких монет занимается только Банк России. Они чеканятся и из золота, и из серебра. ЦБ РФ предлагает широкий выбор таких монет.

Золото является классическим «защитным активов». Этот драгоценный металл традиционно увеличивается в цене на фоне геополитической турбулентности. И текущий год не стал исключением. Стоимость золота на Мосбирже впервые в истории была более 8 тыс. рублей за грамм. С начала 2024 года драгметалл в РФ вырос в цене свыше чем в 1,5 раза.

Самая распространенная инвестмонета — «Георгий Победоносец». Она каждый год выпускается тиражом до 1,2 млн штук.