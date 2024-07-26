Центробанк повысил прогноз по инфляции на 2024 год до 6,5-7%

Бенк России пересмотрел и повысил прогноз по инфляции в стране до 6,5–7,0% на текущий год, сообщает пресс-служба регулятора.

Так, годовая инфляция с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 4,0–4,5% в 2025 году и в дальнейшем будет находиться на уровне около 4%.

По итогам II квартала этого года рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 8,6% в пересчете на год после 5,8% в I квартале. В последние месяцы вклад в ускорение инфляции отчасти вносили разовые факторы.

При этом устойчивое инфляционное давление также повысилось. Во II квартале текущего года показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность возрос в среднем до 9,2% в пересчете на год после 6,8% в I квартале.

Ранее стало известно, что на заседании Банка России было принято решение о повышении ключевой ставки с 16% до 18% годовых. Регулятор начал увеличивать ставку с июля прошлого года для борьбы с ускоряющейся инфляцией.