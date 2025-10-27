сегодня в 19:39

Центробанк понизил курс доллара до 78,9 руб на вторник

Банк России опубликовал официальные курсы валют на вторник. Согласно данным на сайте регулятора, евро, юань и доллар подешевели.

Курс доллара упал до 78,9848 руб. Ранее он был на уровне 80,9713 руб.

Евро подешевел с 94,0820 руб. до 92,0233 руб.

Китайская валюта стала стоить 11,0648 руб. По состоянию на 25 октября курс юаня был 11,3079 руб.

Между тем эксперты делают прогнозы на то, каким будет курс юаня к рублю в свете встречи глав США и КНР. Отмечается, что в последнюю неделю октября он не превысит 11,5 рублей.

