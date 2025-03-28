Центробанк обновил рекорд по чистой прибыли за 2024 год

Чистая прибыль Банка России в 2024 году составила почти 200 млрд рублей. Регулятор два года подряд показывает положительный финансовый результат, хотя получение прибыли не является целью ЦБ, говорится на официальном сайте банка .

Активы ЦБ в иностранной валюте и драгоценные металлы выросли за 2024 год за счет курсовой переоценки и роста цен на золото. Регулятор увеличил требования к банкам из-за необходимости ликвидности после отмены послаблений по нормативу краткосрочной ликвидности.

В итоге обязательства Банка России выросли на 4,9% до 39,53 трлн рублей к концу года. Объем наличных денег вырос на 1%, что считается очень низким. Это связано с нормализацией спроса наличных после повышенного снятия денег и ростом ставок по депозитам, что мотивирует население хранить сбережения на счетах, а не в наличной форме.

ЦБ увеличил процентные доходы почти вдвое в прошлом году. Чистая прибыль выросла за счет роста ключевой ставки и валютной переоценки.

Процентные доходы по операциям рефинансирования также выросли из-за уменьшения профицита ликвидности и повышения ключевой ставки ЦБ. На финансовый результат также повлияли положительные курсовые разницы по операциям с иностранной валютой.

ЦБ должен перечислить в бюджет 75% чистой прибыли, однако в будущем такие отчисления могут увеличится. Группа инициативных депутатов уже внесла законопроект в Госдуму об увеличении обязательных отчислений ЦБ до 80%. За 2024 году ЦБ планирует направить в бюджет 149,58 млрд рублей.