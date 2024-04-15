Центробанк назвал условие, при котором в России снизится инфляция

Центральный банк России заявил, что если сохранять жесткие денежно-кредитные условия в течение длительного времени, можно снизить инфляцию в стране, пишет ТАСС .

Банк России прогнозирует, что при выполнении вышеуказанного условия избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия ограничатся.

Ценовую стабильность планируют поддерживать благодаря денежно-кредитной политике, направленной на снижение устойчивого ценового давления.

Эксперты считают, что годовую инфляцию удастся снизить до 4-4,5%. В дальнейшем она будет находиться в районе 4%.

Ранее ЦБ сообщал, что в марте 2024 года инфляция в стране была ниже, чем осенью 2023 года. При этом рост цен в России все равно сохранился.