Центробанк может резко повысить ключевую ставку в июле
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При реализации альтернативного сценария в экономике Банк России может повысить ключевую ставку уже в июле, сообщает ТАСС.
Ключевая ставка существенно повысится, если ЦБ получит убедительные статистические данные реализации альтернативного экономического сценария. На момент июньского решения по ключевой ставке решающих аргументов для такого повышения не было.
Альтернативный сценарий в экономике включает в себя дальнейшее нарастание напряженности на рынке труда, продолжение или ускорение роста потребительской, инвестиционной и кредитной активности.
Из-за этого решение о повышении ключевой ставки может быть принято на июльском заседании ЦБ.
Ранее стало известно, что ключевая ставка может повыситься до 17–18%. В июне ЦБ принял решение сохранить ее на уровне 16%.