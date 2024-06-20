сегодня в 15:28

Центробанк может резко повысить ключевую ставку в июле

При реализации альтернативного сценария в экономике Банк России может повысить ключевую ставку уже в июле, сообщает ТАСС .

Ключевая ставка существенно повысится, если ЦБ получит убедительные статистические данные реализации альтернативного экономического сценария. На момент июньского решения по ключевой ставке решающих аргументов для такого повышения не было.

Альтернативный сценарий в экономике включает в себя дальнейшее нарастание напряженности на рынке труда, продолжение или ускорение роста потребительской, инвестиционной и кредитной активности.

Из-за этого решение о повышении ключевой ставки может быть принято на июльском заседании ЦБ.

Ранее стало известно, что ключевая ставка может повыситься до 17–18%. В июне ЦБ принял решение сохранить ее на уровне 16%.