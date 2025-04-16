Центробанк: ключевая ставка может вырасти из-за ситуации с инфляцией

Банк России рассмотрит возможность очередного увеличения ключевой ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижения поставленной цели в 4%, сообщается на сайте регулятора.

В ЦБ подчеркнули, что для достижения целевого уровня инфляции в 4% в России потребуется длительный период строгой денежно-кредитной политики.

В марте Центробанк отметил значительное замедление роста цен на непродовольственные товары. Однако цены на продовольственные товары и услуги продолжали расти высокими темпами.

Регулятор продолжит анализировать скорость и устойчивость уменьшения инфляции, а также инфляционных ожиданий. В Банке России ожидают, что в текущем году инфляция снизится до 7-8%, а к 4% вернется в 2026 году.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что увеличение ключевой ставки до 21% позволило ослабить инфляционное давление на население и бизнес.