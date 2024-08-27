Центробанк аннулировал брокерскую лицензию российского «Голдман Сакс банк»

Банк России аннулировал лицензию на осуществление брокерской деятельности у «Голдман Сакс Банка», который является дочерней структурой международной Goldman Sachs Group в РФ, сообщает Frank Media со ссылкой на регулятора.

Кредитная организация работает на территории России с 2009 года. Лицензии на осуществление брокерской деятельности в стране банк получил в 2010 году, а банковской лишь в 2014 году. После начала СВО компания перевела сотрудников в Дубай и начала сворачивать свой российский бизнес.

В июле текущего года ЦБ аннулировал диллерскую лицензию банка. Таким образом, на сегодняшний день у «Голдман Сакс Банка» осталась лишь банковская лицензия, которая не предоставляет права работы с физлицами.

Ранее российские банки заявили о рисках создания новых небанковских поставщиков платежных услуг. Законопроект о создании НППУ внесли на рассмотрение в Госдуму РФ в июле 2024 года.