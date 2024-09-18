Центральный банк России утвердил выпуск облигаций РЭО для финансирования проекта в Крыму

Банк России одобрил государственную регистрацию выпуска облигаций Российского экологического оператора. Средства, полученные от продажи ценных бумаг на сумму 1,271 млрд рублей, будут использованы для строительства объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Республике Крым, сообщила пресс-служба РЭО.

«Банк России 16 сентября 2024 года зарегистрировал выпуск облигаций РЭО. Наблюдательный совет РЭО ранее утвердил финансирование современного объекта по обращению с ТКО на сумму 1,271 млрд рублей в Крыму. Этот объект станет важной частью комплексной системы по обращению с ТКО в регионе, принимая на переработку „хвосты“ из Сакского, Белогорского и Ленинского районов. Благодаря новым объектам Республика сможет достичь переработки 100% ТКО и сократить объем отходов, поступающих на полигоны, на 50%», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

ЦБ РФ зарегистрировал выпуск неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций серии 13-КИ с залоговым обеспечением, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Привлеченные средства от выпуска облигаций РЭО будут направлены инвестору для создания объекта. Общий объем инвестиций оценивается в 1,353 млрд рублей.

Производительность современного объекта по обращению с ТКО составит 600 тысяч тонн в год, и он будет возведен в Белогорском районе.