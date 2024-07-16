Цена золота на Comex обновила исторический максимум

Стоимость золота в ходе торгов на бирже Comex, которая представляет собой подразделение Нью-Йоркской товарной биржи, обновила исторический максимум и торгуется выше отметки 2 455 доллара за тройскую унцию, сообщает ТАСС.

Стоимость золота вечером 16 июля составляла 2 455,9 за тройскую унцию, прибавив 1,11%. Позже стоимость ускорила рост до 2 457,8 долларом за унцию с ростом 1,19%.

В то же время на Мосбирже выросли акции золотодобывающих компаний. Акции «Полюса» увеличились на 4,11%, до 12 450 рублей. Акции ЮГК стали выше до 86,3 копейки за бумагу.

Ранее Россия сократила добычу нефти в июне до 9,139 млн баррелей в сутки, что на 114 тыс. баррелей меньше прежних объемов.