сегодня в 19:45

Суточная добыча нефти в РФ сократилась на 114 тыс баррелей

Россия сократила добычу нефти в июне до 9,139 млн баррелей в сутки, что на 114 тыс. баррелей меньше прежних объемов. К примеру, в апреле РФ добывала 9,301 млн баррелей в сутки, сообщает Агентство Бизнес Новостей .

Несмотря на сокращение суточной добычи «черного золота», Россия все равно перевыполнила план в рамках договоренностей с ОПЕК — на 161 тыс. баррелей в сутки.

Российское Минэнерго до этого заявляло, что ввиду технических особенностей стране будет сложно снизить объемы нефтедобычи до требуемых значений.

Издание отмечает, что в скором времени российские представители предоставят план компенсации недосокращенного количества добычи в секретариат ОПЕК.