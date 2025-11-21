Цена на бритвы в России достигли исторического максимума

В России на 69% подорожали одноразовые станки — цены достигли исторического максимума. Чтобы избежать финансовых потерь, продавцы прячут товар, сообщает Baza со ссылкой на аналитиков АТОЛ.

339 рублей — именно такая средняя стоимость одноразовых станков в этом году — на 6% выше, чем в прошлом. В 2023 году цена составляла 231 рубль — на 15% выше, чем в 2022 году.

Такая же динамика наблюдается и с кассетами для бритья. Их стоимость выросла на 11,4% за последние 3 года. В этом году она достигла 842 рубля.

По мнению экспертов, такая ситуация сложилась из-за использования импортных материалов на производстве. Еще одна немаловажная причина — это сложности с логистикой из-за санкций. В том числе влияет конкурентный рынок, который предлагает такую услугу, как лазерная эпиляция.

Ранее стало известно, что осенью 2025 года цены на бытовые сплит-системы относительно лета этого года снизились ориентировочно на 10% в зависимости от бренда и моделей. Скорее всего, цены сохранятся на таком уровне в течение 1 квартала 2026 года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.